شكرا لقرائتكم خبر عن الصومال: مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب بولايات جلمدج وهيرشبيلي وجوبالاند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الدفاع الصومالية، عن مقتل 130 إرهابيا من مليشيات الشباب المرتبطة بتنظيم القاعدة خلال العمليات العسكرية الأخيرة التي أجراها الجيش الصومالي ضد الإرهابيين في مناطق متفرقة بولايات غلمدغ وهيرشبيلي وجوبالاند.



وأفادت الوزارة في بيان اليوم الأحد ، وفقا لوكالة الأنباء الصومالية ، أن قوات الجيش الصومالي بالتعاون مع السكان المحليين والشركاء الدوليين تمكنت من مصادرة أسلحة ومعدات عسكرية وكذلك تدمير مواقع منسوبة للتنظيم الإرهابي.