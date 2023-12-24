الخارجية الإيرانية: أمريكا تمنع وقف إطلاق النار في غزة بـ"تكبيل أيدي" الأمم المتحدة

دبي - محمود عبدالرازق - وقال كنعاني في تصريحات لوكالة "الخليج 365": "فيما يتعلق بالهدنة، لقد بذلنا في إيران جهودًا لضمان قيام المنظمات الدولية بإقرار وقف لإطلاق النار في غزة في أقرب وقت ممكن. لكن لسوء الحظ، لم تتمكن هذه المنظمات من إنجاز هذه المهمة".

وتابع كنعاني: "في الأمم المتحدة تتمتع أمريكا بحق النقض، وبهذا الحق حررت واشنطن يد إسرائيل في مواصلة العمليات العسكرية في غزة".

وشدد كنعاني أيضًا على أن إيران، منذ بداية الصراع في غزة، كانت على اتصال وثيق مع السلطات القطرية بشأن مسألة وقف إطلاق النار في فلسطين.

وقال: "الوضع واضح. إسرائيل عازمة على مواصلة الهجمات الصاروخية على غزة، وحتى الآن تل أبيب واثقة من أن الحرب في غزة لم تنته".

وتابع: "أنا، بالطبع، لا أستطيع التنبؤ بما إذا كان سيتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار أم لا، ولكن، وفي رأيي أن جميع دول العالم الآن، باستثناء أمريكا وإسرائيل، تسعى إلى إقامة هدنة في فلسطين، إلا أن واشنطن، بصفتها صاحبة حق النقض، قيدت أيدي المجتمع الدولي في حل هذه القضية".

يذكر أنه في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، اندلعت الحرب بين إسرائيل وحركة "حماس" التي تسيطر على قطاع غزة، بعد هجمات نفذتها الأخيرة على مستوطنات في غلاف غزة.

وأسفرت تلك الهجمات عن مقتل نحو 1200 شخص، واختطاف نحو 240 على يد الحركة الفلسطينية ونقلهم إلى قطاع غزة، وفق السلطات الإسرائيلية.

وردًا على ذلك، تشن إسرائيل قصفا متواصلا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 22 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنية التحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.