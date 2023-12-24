نتنياهو ينفي منع بايدن توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية استباقية ضد "حزب الله"

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دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، أن نتنياهو نفى ما ورد من تقارير أمريكية تقضي بأن الرئيس بايدن قد مارس ضغوطا على بلاده لمنعها من القيام بضربة استباقية ضد "حزب الل"ه في الجنوب اللبناني.
وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، نقلا عن مصادر خاصة، بأن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، منع هجومًا على لبنان في 11 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين إسرائيليين كبار لم تسمّهم، قولهم إن نتنياهو منع الهجوم، وذلك بإقامة حكومة طوارئ في اليوم نفسه.
أمس, 09:25 GMT
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وعددًا آخر من كبار المسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، دعموا فكرة شنّ هجوم على لبنان، لاعتقادهم أنه سيحدث تغييرًا استراتيجيًا، ويغيّر خريطة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل.
ولفتت الصحيفة بأن نتنياهو خشيَ فتح جبهة أخرى كبيرة، في ذروة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ولذلك عرقل اتخاذ القرار بشأن الهجوم، وأقام حكومة طوارئ وأدخل إلى مجلس الحرب كلاً من بيني غانتس، وغادي أيزنكوت، اللذين عارضا الهجوم على لبنان، وفضّلا التركيز على الحرب ضد حركة حماس.