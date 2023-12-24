خبير عسكري سعودي: ما يحدث في غزة "وصمة عار" في تاريخ الغرب بقيادة واشنطن

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وتابع العسيري: "على واشنطن أن تدرك مدى خطورة انعكاسات الوضع في غزة وخاصة موقفها المساند لإسرائيل".
واتخذت واشنطن خطوات مساندة لإسرائيل منذ بداية الأزمة في غزة، وحالت دون صدور قرار من مجلس الأمن يهدف لوقف إطلاق النار.
ويرجع تاريخ استخدام "الفيتو" الأمريكي لدعم إسرائيل في مجلس الأمن، إلى عقود مضت، وكان أبرز مثال على ذلك عندما استخدمت واشنطن، في 26 يوليو/ تموز 1973، حق "الفيتو" ضد مشروع قرار يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل، معلنة بذلك مساندتها الإجراءات الإسرائيلية كافة ضد الفلسطينيين.
وفي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت واشنطن "الفيتو" 6 مرات ضد مشاريع قرارات كانت تهدف لوقف فوري لإطلاق النار، فيما مررت قرارًا، الجمعة الماضية، الموافق 22 ديسمبر الجاري، يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.
ويمنح حق "الفيتو" في مجلس الأمن، للدول الأعضاء الخمسة الدائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، رفض أي مشروع قرار، حتى وإن كان مقبولاً للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن.