خبير عسكري سعودي: ما يحدث في غزة "وصمة عار" في تاريخ الغرب بقيادة واشنطن

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف في حديثه مع "الخليج 365": "ما تقوم به واشنطن من خلال مساندتها لإسرائيل ودعمها اليمين المتطرف من أجل القضاء على حماس في غزة، عبر إجراءات لا إنسانية وضد حل الدولتين، يمثل وصمة عار في تاريخ الغرب بقيادة واشنطن، وهو أمر لا يمكن تبريره".

وتابع العسيري: "على واشنطن أن تدرك مدى خطورة انعكاسات الوضع في غزة وخاصة موقفها المساند لإسرائيل".

واتخذت واشنطن خطوات مساندة لإسرائيل منذ بداية الأزمة في غزة، وحالت دون صدور قرار من مجلس الأمن يهدف لوقف إطلاق النار.

ويرجع تاريخ استخدام "الفيتو" الأمريكي لدعم إسرائيل في مجلس الأمن، إلى عقود مضت، وكان أبرز مثال على ذلك عندما استخدمت واشنطن، في 26 يوليو/ تموز 1973، حق "الفيتو" ضد مشروع قرار ‏يؤكد على حق الفلسطينيين ويطالب بالانسحاب من الأراضي العربية التي احتلتها إسرائيل، معلنة ‏بذلك مساندتها الإجراءات الإسرائيلية كافة ضد الفلسطينيين.‏

كما استخدمت الولايات المتحدة "الفيتو" ضد القضية الفلسطينية، في 18 ديسمبر/ كانون الأول 2017، ضد مشروع قرار مصري يرفض إعلان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية إليها من تل أبيب، وقد حاز المشروع المصري على تأييد 14 دولة من أصل 15 عضوًا في مجلس الأمن الدولي، بينما استخدمته 6 مرات منذ بدء العملية الإسرائيلية الحالية على قطاع غزة.

وضمن عشرات المرات التي استخدمت فيها واشنطن حق "الفيتو"، حظيت إسرائيل بحماية أكبر من أمريكا، إذ استخدمت ورقة "الفيتو" أكثر من 45 مرة ضد الفلسطينيين، وكانت الورقة دائمًا بمثابة الضوء الأخضر لإسرائيل للاستمرار في إجراءاتها وعملياتها العسكرية، وفق خبراء.

وفي الحرب الأخيرة على غزة، استخدمت واشنطن "الفيتو" 6 مرات ضد مشاريع قرارات كانت تهدف لوقف فوري لإطلاق النار، فيما مررت قرارًا، الجمعة الماضية، الموافق 22 ديسمبر الجاري، يهدف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية للقطاع.

ويمنح حق "الفيتو" في مجلس الأمن، للدول الأعضاء الخمسة الدائمة العضوية فيه، وهي روسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وأمريكا، رفض أي مشروع قرار، حتى وإن كان مقبولاً للدول الـ14 الأخرى المكونة لمجلس الأمن.