شكرا لقرائتكم خبر عن المركزى للإحصاء فى فلسطين: العدوان الإسرائيلى على غزة دمر خُمس الأراضى الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الجهاز المركزى للإحصاء الفلسطينى، اليوم الأحد، إن العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة أتلف ودمر حوالى خُمس الأراضى الزراعية فى القطاع حتى 13 ديسمبر 2023.

وأشار الجهاز فى تقرير صادر عنه، حول أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلى على القطاع الزراعى فى قطاع غزة لعام 2023، إلى أنه وبالاعتماد على التعداد الزراعى 2021 والذى يوضح المساحات الزراعية المزروعة وتركيبة القطاع الزراعى فى قطاع غزة ومطابقته مع صورة الأقمار الاصطناعية التى تبين التقييم الثالث للأضرار الزراعية فى قطاع غزة والذى أجرته "يونوسات"، بتحديث للأضرار بناء على الآثار التى أبرزتها هذه الخارطة على المساحات الزراعية، يبين التحديث التغيرات التى تم رصدها عبر الأقمار الاصطناعية فى المناطق الزراعية فى قطاع غزة نتيجة لتدهور القطاع الزراعى والتأثير على صحة وكثافة المحاصيل بسبب العدوان الاسرائيلى المستمر على قطاع غزة.



وقال الجهاز: "لقد تعرضت صحة وكثافة المحاصيل الزراعية خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالمواسم الستة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى تراجع كبير".



تجدر الإشارة إلى أن التحليل أخذ بعين الاعتبار الأضرار التى لحقت بحقول المحاصيل النباتية النشطة المؤقته والأراضى البور، بالإضافة إلى الحدائق المنزلية، ولا يشمل التحليل أراضى المحاصيل الدائمة والغابات، كذلك الزراعات المحمية والإنتاج الحيواني، ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضى ونشاط المركبات الثقيلة إضافة إلى القصف المستمر.



وأشارت البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية فى القطاع، وقد كان الضرر المباشر والأكبر فى محافظات شمال غزة، حيث إن الضرر قد طال 39% من المساحات الزراعية فى محافظة شمال غزة و27% فى محافظة غزة.



وأشارت بيانات التعداد الزراعى 2021 إلى أن 32% من المساحة المزروعة فى قطاع غزة هى فى محافظة خان يونس، و29% فى محافظة شمال غزة.