ثقافات العالم تحت سقف "بوليفارد وورلد" الرياض

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من الرياض: يضم المجمع الترفيهي "بوليفارد وورلد" في العاصمة السعودية الرياض نسخة طبق الأصل من أبرز المعالم الثقافية والتاريخية في العالم، بدءا بأهرام مصر وليس انتهاء ببرج إيفل الفرنسي.

يقول محمد شيخ يوسف في وكالة الأناضول التركية إن المجمع، الذي تم افتتاح مع انطلاق موسم الرياض عام 2022، يعد الوجهة السياحية الأبرز لزوار المملكة ومواطنيها العائدين من الخارج، نظرا للفعاليات العديدة المحلية والعالمية التي يحتضنها.

وجهات لا نهائية

يقع المجتمع على مساحة 900 ألف متر مربع، "في أكبر منطقة ترفيهية بالرياض، تشمل وجهات لا نهائية من المتعة في مكان واحد"، بحسب الموقع الرسمي لوزارة السياحة السعودية.

الجناح الهندي

يمكن للزوار التجول بين ثقافات وحضارات مختلفة، والقيام بجولات تسوق فاخرة من أرقى العلامات التجارية في العالم، كما يمكنهم تذوق أطباق من المطبخ المحلّي والعالمي، وحضور فعاليات فنية مختلفة، فضلا عن زيارة متاحف والمعارضة التشكيلية، وفق الهيئة العام للترفيه.

ثقافات مختلفة

بحسب محمد شيخ يوسف، يضم مجمع "بوليفارد وورلد" بحيرة صناعية كبيرة، مع أرصفتها المخصصة للمراكب الصغيرة، حيث يمكن للزوار التقاط الصور أمام مجسمات برج أيفل وقوس النصر في باريس، وتاج محل بالهند، وهرم تشيتشن إيتزا في المكسيك، ومنارة الكتبية في مراكش، وبرج الجرس في إيطاليا.

يضاف لما سبق عدد من المجسمات التي تمثل شواهد عالمية في عدد من الميادين والساحات بمختلف أنحاء العالم، تتيح لزوار موسم الرياض استكشاف تجاربها والتعرف على ثقافاتها في العادات والتقاليد المتنوعة.

جولة مميزة

تبدأ جولة الكاتب في "بوليفارد وورلد" بالجناح الصيني الذي يشمل مجسمات للقصور التاريخية الصينية، وأسواقا شعبية تتضمن منتجات مختلفة، حيث ترافق الزائر موسيقى صينية طيلة جولته داخل الجناح.

الجناح اليوناني

وينتقل الزائر بعدها للجناح التركي الذي يضم مأكولات تركية متميزة من مثل "الدونر" و"الكومبير" والمثلجات المميزة، فضلا عن الملابس والمنتجات الأخرى.

وهناك أيضا الركن الشامي، ويضم المقهى السوري والمنتجات الفلسطينية والأردنية المختلفة، فيما يتميز الركن المغربي بالمنتجات المغربية المختلفة والبيوت القديمة التي تستقطب اهتمام الزوار ببنائها المميز.

وهناك أيضا الجناح الإيطالي، حيث تنتشر مجسمات لمباني روما القديمة، ويمكن للزائر تذوق أبرز الأطباق الإيطالية، والقيام بجولة مميزة في مدينة البندقية.

اهتمام بالجناح المصري

بحسب الشيخ، يحظى الجناح المصري باهتمام خاص، حيث مجسمات الأهرامات المختلفة وتمثال أبو الهول والمعابد الفرعونية المميزة التي تعطي أجواء واقعية تثير اهتمام الزائرين لها، خاصة أنها تشبه الواقع إلى حد كبير.

ومع مقاطع من الموسيقى المصرية التراثية، يمكن للزائر مشاهدة رماة السهام الذين يرتدون زي المقاتلين في مصر القديمة، وهو يتجولون بين مجسمات المعابد والمباني القديمة.

وهناك أيضا الجناح اليوناني ببيوته القديمة ومعابده التاريخية، ووسط مدينة طوكيو، إضافة إلى القسم الإسباني ومجسمات مصارعة الثيران، حيث يمكن للزائر الاستمتاع بالموسيقى الخاصة للكل بلد إلى جانب معالمه التاريخية المميزة.