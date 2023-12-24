"الدعم السريع" تؤكد أنها ستتعامل بحزم مع كل من يتعرض لأمن وحقوق المواطنين السودانيين

دبي - محمود عبدالرازق - وشددت الدعم السريع، في بيان لها، "عدم تهاونها مع أي انتهاكات أو تفلتات ضد المدنيين الأبرياء"، مؤكدة "ضرورة توفير الحماية لهم بالتنسيق مع اللجان المجتمعية في مناطق سيطرتها".

وكشفت عن "رصدها قوة مسلحة تعمل على نهب وإرهاب المواطنين وسرقة ممتلكاتهم جار تتبعها والتعامل معها"، مشيرةً إلى أن "قيادة الدعم السريع وجهت بالتعامل الصارم مع أي متفلت بين القوات وتقديمه لمحكمة ميدان فورية".

أمس, 06:43 GMT

واندلعت، منذ 15 أبريل/ نيسان الماضي، اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، في مناطق متفرقة في السودان، وكان الطرفان قد اتفقا مرات عدة على وقف إطلاق النار، لكن لم يتم الالتزام به.

وظهرت الخلافات بين رئيس مجلس السيادة السوداني قائد القوات المسلحة السودانية عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، للعلن بعد توقيع "الاتفاق الإطاري" المؤسس للفترة الانتقالية بين المكون العسكري والمكون المدني، في ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، الذي أقر بخروج الجيش من السياسة وتسليم السلطة للمدنيين.