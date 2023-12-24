شكرا لقرائتكم خبر عن "العالم الإسلامي" ترحب بقرار مجلس الأمن بإدخال المساعدات إلى غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحبت رابطة العالم الإسلامي بقرار مجلس الأمن الذي يدعو إلى اتخاذ خطواتٍ عاجلةٍ للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمنٍ ودون عوائق إلى قطاع غزة، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار.

وفي بيان للأمانة العامة للرابطة، أكد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولية تفعيل هذا القرار، حمايةً للمدَنيين الأبرياء المحاصرين في القطاع.

قطاع غزة

وأعلن مجلس الأمن الدولي، أمس السبت، اتخاذه قراراً يدعو لاتخاذ خطوات عاجلة للسماح الفوري بإيصال مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أنها يجب أن تكون بشكل موسع وآمن ودون عوائق، مع تهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للحرب على القطاع.