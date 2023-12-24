قائد القيادة الشمالية الإسرائيلية: نقوم بالبحث عن أنفاق "حزب الله" على طول الحدود

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دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، مساء اليوم الأحد، عن الجنرال جوردين، أن الجيش الإسرائيلي يبحث عن أي بنى تحتية أو أنفاق تابعة لـ"حزب الله" اللبناني بطول الحدود اللبنانية الإسرائيلية المشتركة، كما جرى من اكتشاف نفق عميق بين حدود قطاع غزة والداخل الإسرائيلي.
وشدد الجنرال الإسرائيلي على أن الجيش يقوم ببحث أي تهديدات فوق أو تحت الأرض تمثل خطرا على إسرائيل، وأنه في حال وجود مثل هذه التهديدات فإن الجيش لن يبقيها سرا على سكان الشمال من المستوطنين.
في سياق متصل، نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، ما ورد من تقارير تفيد بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن قد منعه من القيام بضربة عسكرية استباقية ضد "حزب الله" اللبناني.
وذكرت صحيفة "يسرائيل هايوم" الإسرائيلية، أن نتنياهو نفى ما ورد من تقارير أمريكية تقضي بأن الرئيس بايدن قد مارس ضغوطا على بلاده لمنعها من القيام بضربة استباقية ضد "حزب الله" في الجنوب اللبناني.
أمس, 01:03 GMT
وبحسب مصادر الصحيفة، فإن وزير الأمن الإسرائيلي، يوآف غالانت، ورئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي، وعدداً آخر من كبار المسؤولين في المستوى الأمني الإسرائيلي، دعموا فكرة شنّ هجوم على لبنان، لاعتقادهم أنه سيحدث تغييراً استراتيجياً، ويغيّر خريطة التهديدات الموجهة إلى إسرائيل.