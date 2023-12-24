الأمم المتحدة تدعو إلى وضع جدول زمني واضح للانتخابات الليبية

دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك في بيان نشرته بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا، اليوم الأحد، على موقعها الرسمي، طالبت فيها القادة الليبيين بالتحرك نحو إجراء الانتخابات، حتى لا يتسبب تأخيرها في تعميق الانقسام.

14 ديسمبر, 13:00 GMT

وقال البيان إن تأخير الانتخابات الليبية يعرض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد حياة شعبها، وسيكون لها تبعات تقوض الاستقرار الإقليمي.

وجاء بيان البعثة بمناسبة الذكرى الـ 72 لاستقلال ليبيا، حيث أكدت بهذه المناسبة التزامها بدعم الحوار بين الليبيين، لكنها أكدت أن مسؤولية اتمام هذا الأمر يقع على عاتق الليبيين أنفسهم.

وتابعت: "يجب على جميع الأطراف الليبية الالتزام الكامل بالسعي لتحقيق الوحدة الوطنية والسلام، عن طريق دعم جهود المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، ووضع مطالب الشعب الليبي على رأس أولويات السياسيين".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلاً عن خلافات حول قانون الانتخابات، حالت دون إجرائها.