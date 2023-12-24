شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية: أهمية تنفيذ قرارات مجلس وزراء الإعلام العرب بشأن فلسطيني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت جامعة الدول العربية أهمية تنفيذ قرارات الدورة الـ "53" لمجلس وزراء الإعلام العرب في نطاق تعبئة القدرات الإعلامية لدحض الحمولات الزائفة والدفاع عن القضية الفلسطينية المشروعة ومحاربة نزعات التحريض على الكراهية التي ذهبت إلى حد تجريد الإنسان الفلسطيني من كينونته وكرامته البشرية.

جاء ذلك في كلمة السفير خطابي خلال مشاركته في أعمال الدورة العادية الـ "18" للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الإعلام العرب المنعقد حاليًا بمدينة طرابلس الليبية.

ولفت السفير خطابي النظر إلى الحرص على متابعة باقي القرارات الصادرة عن الدورة (53) وخاصة ما يتعلق بدور الإعلام العربي في التصدي لظاهرة الإرهاب في ضوء تحديث الإستراتيجية ذات الصلة، وخطتها التنفيذية بتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية تمهيدًا لاستكمال الإجراءات المعمول بها.

وقال: إن الأمانة العامة للجامعة العربية خاطبت في نطاق متابعتها لقرارات الدورة (53) لمجلس وزراء الإعلام بالرباط؛ الدول الأعضاء لعقد اجتماع للجنة المكلفة بدراسة المحتوى الفلسطيني، كما دعت الجهات الفلسطينية لموافاتها بالصيغة النهائية لكل من مشروع "موسوعة فلسطين المسموعة والمرئية" ومشروع "دليل المصطلحات الفلسطينية".

وأضاف أن جائزة التميز الإعلامي لعام 2024 ستُخصص لموضوع "إعلام الأزمات والكوارث والمخاطر"، مُناشدًا الجهات الإعلامية المعنية للترويج على أوسع نطاق لهذه الجائزة التي تهدف إلى تشجيع الكفاءات الإعلامية على امتداد الفضاء العربي.

وأوضح السفير خطابي أنه من منطلق تطوير ميثاق الشرف الإعلامي أُدرج في جدول أعمال الدورة مقترح الأمانة العامة الهادف إلى إثراء ميثاق الشرف الإعلامي بالبعد الانتخابي، والتأكيد على قواعد الحيادية والنزاهة والشفافية تكريسًا لدور الإعلام في متابعة الاستحقاقات الانتخابية.