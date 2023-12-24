إيران وتركيا تعتزمان زيادة حجم التجارة المشتركة إلى 30 مليار دولار

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وأكد الجانبان على وجود إرادة حاسمة لدى رئيسي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، كما طرح مساعد وزير الخارجية الإيراني المشاكل التي تعيق نشاط سائقي الشاحنات في حدود بازركان - غوربولاغ (شمال غرب)، مطالبا مدراء المعابر الحدودية في كلا البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتحديد إجراءات تسهيل حركة الشاحنات.
18 ديسمبر, 11:45 GMT
وأشاد المسؤول الإيراني بمركز بلاده وتركيا المرموقين ودورهما المكمل وحاجة البلدين لبعضهما في مجالات الترانزيت والشحن؛ مؤكدًا على ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية لدى البلدين.
على صعيد آخر، كان وزيرا خارجية إيران وتركيا، حسين أمير عبد اللهيان، وهاكان فيدان، قد أكدا ضرورة مواصلة وتطوير المشاورات الدبلوماسية والجهود على الساحتين الإقليمية والدولية، للضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة.