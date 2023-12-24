اخبار الخليج

إيران وتركيا تعتزمان زيادة حجم التجارة المشتركة إلى 30 مليار دولار

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دبي - محمود عبدالرازق - جاء ذلك خلال لقاء معاون وزير الخارجية التركي، أحمد يلدز، بمساعد وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، في طهران، حسبما ذكرت وكالة "إرنا".

وأكد الجانبان على وجود إرادة حاسمة لدى رئيسي البلدين لرفع مستوى العلاقات الاقتصادية، كما طرح مساعد وزير الخارجية الإيراني المشاكل التي تعيق نشاط سائقي الشاحنات في حدود بازركان - غوربولاغ (شمال غرب)، مطالبا مدراء المعابر الحدودية في كلا البلدين بتكثيف الزيارات المتبادلة وتحديد إجراءات تسهيل حركة الشاحنات.

حماس - الخليج 365 عربي, 1920, 18.12.2023

18 ديسمبر, 11:45 GMT

وأشاد المسؤول الإيراني بمركز بلاده وتركيا المرموقين ودورهما المكمل وحاجة البلدين لبعضهما في مجالات الترانزيت والشحن؛ مؤكدًا على ضرورة تكثيف التعاون بين الوزارات المعنية لدى البلدين.

من جانبه، أشار معاون وزير الخارجية التركي أحمد يلدز، إلى أهمية الدور القيادي لوزارتي الخارجية الإيرانية والتركية، في سياق تحفيز سائر الوزارات والمؤسسات المختصة من أجل تعاون ثنائي بناء.
وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال اجتماع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي خلال اجتماع في موسكو، روسيا 7 ديسمبر 2023 - الخليج 365 عربي, 1920, 24.12.2023

على صعيد آخر، كان وزيرا خارجية إيران وتركيا، حسين أمير عبد اللهيان، وهاكان فيدان، قد أكدا ضرورة مواصلة وتطوير المشاورات الدبلوماسية والجهود على الساحتين الإقليمية والدولية، للضغط على إسرائيل للقبول بوقف إطلاق النار ووقف الحرب في قطاع غزة.

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية بأن الوزيرين "حسين أمير عبد اللهيان وهاكان فيدان، تبادلا، خلال اتصال هاتفي بينهما، في وقت سابق من الشهر الجاري، وجهات النظر بشأن بعض القضايا المدرجة على جدول أعمال العلاقات الثنائية والإقليمية، وخاصة استمرارالاعتداءات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية".
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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