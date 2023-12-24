شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال يعتقل فلسطينيا ويستولى على مركبات في يطا جنوب الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، مواطنا من بلدة يطا، جنوب الخليل.

وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا، واعتقلت شابا فلسطينيا يدعى نبيل حمد الهريني بعد تفتيش منزله في منطقة أم السطر، وألحقت أضرارا بالممتلكات. وأضافت أن جنود الاحتلال اعتلوا أسطح عدد من المنازل، كما نصبوا حاجزا عسكريا في البلدة وفتشوا مركبات المواطنين، واستولوا على عدد من المركبات في منطقة اعزيزة، ما أدى لاندلاع مواجهات.

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