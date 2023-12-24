الخليج اليوم .. الإمارات تعلن أسباب وفاة فلسطيني من غزة وصل إلى البلاد للعلاج

الرياض - كتب موسى القحطاني -

توفي أحد مرضى السرطان بعد أن وصل إلى الإمارات العربية المتحدة مع غيره من حالات مرضية مشابهة قادمين من قطاع غزة، بحسب ما أعلنته وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية.

وأشارت الوزارة الإماراتية إلى أن المريض المتوفى "كان يعاني من حالة حرجة ومرحلة متقدمة من مرض السرطان".

ولفتت في بيانها إلى أن المريض البالغ من العمر 58 سنة كان يعاني من مضاعفات عدّة، وفور وصوله إلى الدولة تم نقله إلى إحدى المنشآت الصحية المتخصصة لاستكمال علاجه، إلّا أن وضعه الصحي استمر في التفاقم إلى أن فارق الحياة نتيجة تعرضه لسكتة قلبية.

وأكدت وزارة الصحة على مواصلة تقديم خدمات الرعاية الصحية لكافة المرضى والمصابين الذي وصلوا إلى الدولة، وذلك وفق أعلى معايير الرعاية الصحية، مشيرة إلى أن حالاتهم تتراوح ما بين متوسطة وحرجة.

وتقدّمت الوزارة إلى ذوي المريض بخالص التعازي، داعية المولى عز وجل أن يسكن الفقيد فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وفي أواخر نوفمبر الماضي، وصلت مجموعة جديدة من 93 مصابا معظمهم من الأطفال الجرحى ومرضى السرطان الفلسطينيين إلى الإمارات لتلقي العلاج، في إطار حملة "الفارس الشهم 3" الإماراتية لدعم منكوبي غزة.

ويأتي ذلك ضمن توجيه رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، بعلاج 1000 طفل فلسطيني من المصابين، وعلاج 1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في مستشفيات الإمارات.

المصدر: البيان + وكالات