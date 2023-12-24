الخليج اليوم .. "موانئ" السعودية توقع 4 عقود تقديم خدمات بحرية باستثمارات تتجاوز مليار ريال

الرياض - كتب موسى القحطاني -

وقعت الهيئة العامة للموانئ بالسعودية، اليوم الأحد، أربعة عقود لتقديم الخدمات البحرية في ثمانية موانئ تابعة للهيئة باستثمارات من القطاع الخاص تتجاوز حاجز المليار ريال وذلك مع كل من شركتي الزامل للخدمات البحرية وناغي للأعمال البحرية.

وقالت الهيئة في بيان، إن هذه العقود ستعمل على إضافة 27 قاطرة بحرية و17 قطعة بحرية أخرى جديدة، وجذب خطوط ملاحية جديدة، والارتقاء بقطاع الموانئ، وفق أعلى المعايير العالمية.

وأشارت إلى أن العقود ستعمل أيضا على تحسين أهم مؤشرات الأداء والخاص بوقت عمليات المساعدة بأعمال القطر والسحب بنسبة 45% عبر الموانئ الثمانية.

وأضافت الهيئة أن العقود تهدف أيضا إلى تمكين القطاع البحري السعودي لتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات والمؤشرات العالمية وذلك بتقديم مجموعة من الخدمات البحرية الأساسية كعمليات القطر والإرشاد، والرسو بمنطقة المخطاف والترصيف إلى جانب مجموعة من الخدمات البحرية الإضافية مثل الغوص والإنقاذ ومكافحة التلوث والحرائق ونقل طاقم السفن والبحارة وتزويد السفن بالوقود وصيانة القاطرات والوحدات البحرية.

وأوضح البيان أن عقود الخدمات البحرية بالموانئ الثمانية تتوزع على شركة الزامل للخدمات البحرية لتقديم الخدمات البحرية في ميناء جدة الإسلامي وميناء جازان وميناء رأس الخير وميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل وميناء الجبيل التجاري، فيما تتولى شركة ناغي للأعمال البحرية تقديم الخدمات البحرية في ميناء الملك عبد العزيز بالدمام وميناء ينبع التجاري وميناء الملك فهد الصناعي بينبع.