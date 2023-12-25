شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش السوري يسقط 7 طائرات مسيرة تتبع إرهابيين في ريفي حلب وحماة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسقطت وحدات من القوات المسلحة السورية، الأحد، سبع طائرات مسيرة للإرهابيين في ريفي حلب وحماة.

وذكرت وزارة الدفاع - في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية (سانا) - أن وحدات من القوات المسلحة العاملة في ريفي حلب وحماة تصدت لاعتداءات بالطائرات المسيرة شنتها التنظيمات الإرهابية على القرى والبلدات الآمنة المحيطة، ما أسفر عن إسقاط وتدمير سبع طائرات مسيرة للإرهابيين ومنعها من تحقيق أهدافها.