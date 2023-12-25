الحوثي: البارجات الأمريكية تقاتل الأشباح وتهدد الملاحة الدولية في البحر الأحمر حماية لإسرائيل

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دبي - محمود عبدالرازق - وقال الحوثي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "البارجات الأمريكية تقاتل الأشباح وتهدد الملاحة الدولية لتثبت لإسرائيل استجابتها لحماية السفن الإسرائيلية".
وأضاف أن "الحل الأمثل هو عودة هذه البارجات إلى المياة الإقليمية الأمريكية للدفاع عن أهداف أمريكا في السيطرة على مناطق النفوذ الأخرى، المتنازع عليها مع بعض الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، بدلاً من السقوط المريع بمغامرات فاشلة لمحاربة الأشباح وطواحين الهواء في البحر الأحمر".
وأعلنت جماعة "أنصار الله" اليمنية، في وقت سابق اليوم، عن "قيام بارجة أمريكية بإطلاق نار استهدف طائرة استطلاع تابعة لها".
وأكد عبد السلام أن "تهديد الملاحة البحرية الدولية ناجم عن عسكرة البحر الأحمر من قبل أمريكا وشركائها الآتين إلى المنطقة دون وجه حق سوى توفير خدمة الأمان لسفن كيان العدو الإسرائيلي".
أمس, 21:31 GMT
وأضاف أن "البحر الأحمر سيكون ساحة مشتعلة إذا استمرت أمريكا وحلفاؤها على النحو الذي هم عليه من البلطجة"، داعيًا الدول المشاطئة للبحر الأحمر، إلى إدراك حقيقة المخاطر التي تهدد أمنها القومي.
كما أعلنت "أنصار الله" منع السفن المتجهة إلى إسرائيل من المرور في البحر الأحمر، في حال لم يدخل إلى قطاع غزة حاجته من الغذاء والدواء، محذرةً السفن والشركات من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية، واعتبرت أي سفينة تتجه إلى إسرائيل "هدفًا مشروعًا".