الحزن يكتنف أجواء أعياد الميلاد في اللاذقية بسبب ضحايا غزة... صور

- 1/19
- 2/19
- 3/19
- 4/19
- 5/19
- 6/19
- 7/19
- 8/19
- 9/19
- 10/19
- 11/19
- 12/19
- 13/19
- 14/19
- 15/19
- 16/19
- 17/19
- 18/19
- 19/19
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
1/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
2/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
3/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
4/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
5/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
6/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
7/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
8/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
9/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
10/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
11/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
12/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
13/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
14/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
15/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
© Gulf 365 . Monzer Saidميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
16/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
1/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
2/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
3/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
4/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
5/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
6/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
7/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
8/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
9/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
10/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
11/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
12/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
13/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
14/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
15/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
16/16
© Gulf 365 . Monzer Said
ميلاد اللاذقية يكتنفه الحزن على ضحايا غزة
وقال كاهن كنيسة قلب يسوع الأقدس اللاتين في مدينة اللاذقية، الأب فادي سليم عازر، في حديث لوكالة "الخليج 365": "تقتصر احتفالات عيد الميلاد على الصلوات والريستال (أمسية غنائية تتضمن تراتيل دينية) وذلك تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة وما يعانوه من مآسي جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل عليهم".
وأضاف الأب عازر: "نصلي من أجل السلام في غزة، ومن أجل الشهداء الذين يرتقون يوميا جراء قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي، مطالباً حكام العالم بالعمل من أجل الوقف الفوري للحرب الظالمة على غزة وإنهاء الاحتلال".
24 ديسمبر 2022, 18:41 GMT
وتابع: "في سوريا نحنا عشنا ظروف الحرب من دمار وقتل، ولذلك فإننا نصلي للرب أن يوقف معاناة أهل غزة وأن يحل السلام في القطاع وكافة الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد أن يتم دحر الاحتلال الغاشم".
وفيما كست زينة الميلاد بعض الشوارع في مدينة اللاذقية، يتجمهر بعض المارة أمام شجرة الميلاد التي تستقطبهم لأخذ الصور التذكارية، وخاصة "السيلفي"، إذ أعرب البعض في تصريح ل"الخليج 365" عن سعادتهم بأجواء الأعياد برغم أنها جاءت خجولة هذا العام عن السنوات السابقة.
15 ديسمبر, 22:31 GMT
وأشاروا إلى أنه بالرغم من الزينة وحضور أجواء الميلاد، إلا أن بهجة الشعب السوري باتت ناقصة بسبب ما يجري في غزة، فمشاهد القتل والتدمير ونزوح الأهالي من منازلهم في القطاع باتجاه الجنوب، تسلبهم أي مشاعر بالفرح الخالص بمناسبة أعياد الميلاد ورأس السنة، مضيفين: "قلوبنا مع غزة، ونصلي للرب أن يتم وقف العدوان الظالم على غزة، وأن يحل الأمن والسلام على فلسطين المحتلة مع حلول العام الجديد".
ورغم كل الآلام في غزة، وما تختزنه ذاكرة السوريين الحيّة من الذكريات الساخنة للزلزال الذي ضرب شمال سوريا في فبراير/شباط الماضي، يؤكد من التقتهم مراسلة "الخليج 365" أن الحياة واستمراريتها تفرض عليهم أن يعيشوا الأمل والفرح رغم كل الظروف، متمنين أن تكون أعياد الميلاد بمثابة ولادة جديدة للسلام في سوريا وفلسطين المحتلة، كما ولادة السيد المسيح.