شكرا لقرائتكم خبر عن 50 غارة إسرائيلية تخلف مجزرة بمخيمات النصيرات والبريج والمغازي في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إن طائرات الاحتلال الإسرائيلي تُنفذ أكثر من 50 غارة متتالية بينها مجموعة من الأحزمة النارية العنيفة بين مخيمات النصيرات والبريج والمغازي.

وحذر المكتب الإعلامي، في بيان الليلة، من ارتكاب جيش الاحتلال لمجازر جديدة بحق المدنيين والأطفال والنساء لاسيما وأن هذه المخيمات مكتظة بالسكان وبيوت المواطنين متلاصقة.

من جانبها، أعلنت الصحة في غزة، أن الاحتلال يقصف الطرق الرئيسية بين مخيمات المنطقة الوسطى لمنع وصول سيارات الإسعاف والدفاع المدني.

واستشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي، وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر طبية في مستشفى شهداء الأقصى وصول 70 شهيدا، بينهم من وصل أشلاء، جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مضيفة أن عددا من المصابين وصلوا كذلك، إلى المستشفى، بينهم حالات خطرة جدا.