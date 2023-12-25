شكرا لقرائتكم خبر عن تستولي على أراضي الفلسطينيين.. قوات الاحتلال تقتحم بيت لحم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، قرية حوسان غرب بيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

كما نصب مستعمرون، بيتين متنقلين "كرفانين" على أراض مملوكة لفلسطيني بمنطقة "الحنجلية" شمال شرقي بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن هذه المرة الخامسة التي يجري فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها البالغة مساحتها نحو 100 دونم، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استعمارية.

ترحيب بقرار مجلس الأمن

رحبت المملكة بصدور قرار مجلس الأمن رقم 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورًا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسَّع وآمن ودون عوائق، وتهيئة الظروف اللازمة لوقفٍ مستدام لإطلاق النار في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية عن أملها في أن يشكل هذا القرار خطوة في الاتجاه الصحيح للوصول إلى وقف شامل للعمليات العسكرية وحماية المدنيين في غزة.

وأكدت الوزارة تجديد المملكة مطالبتها باضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته، ووضع حدٍ فوري للانتهاكات الممنهجة التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه المدنيين العزّل، من قتل وتهجير قسري بما يخالف القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.