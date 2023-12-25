شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية ترحب ببيان بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام فى اليمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية عن ترحيبها بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطة طريق لدعم مسار السلام.



ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن بيان الوزارة التأكيد على استمرار وقوف السعودية مع اليمن وشعبه، وحرصها الدائم على تشجيع الأطراف اليمنية للجلوس على طاولة الحوار؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم برعاية الأمم المتحدة، والانتقال باليمن إلى نهضة شاملة وتنمية مستدامة تحقق تطلعات الشعب اليمنى.