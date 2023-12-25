شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد اللبنانية: تأثير المنخفض الجوي ينحسر تدريجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصلحة الأرصاد الجوية اللبنانية أن تأثير المنخفض الجوي المصحوب بكتل هوائية باردة عن لبنان ينحسر تدريجيا اعتبارا من مساء الأحد، وذلك بعد موجة من الأمطار الطوفانية التي تسببت في سيول وأضرار بالغة في المناطق المجاورة للأنهر بلبنان، كما حذرت من تكون الجليد على الطرقات الجبلية ليلا.

وتوقعت المصلحة أن يسود غدا طقس غائم جزئيا مع أمطار خفيفة متفرقة فجرا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط خلال النهار في الداخل وعلى المرتفعات ويتكون ضباب محلي على الجبال.

وأوضحت أن الطقس المتوقع الثلاثاء قليل الغيوم مع ارتفاع بدرجات الحرارة بينما تنخفض فجراً في الداخل .