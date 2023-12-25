شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 70 شهيدًا في مجزرة إسرائيلية جديدة بمخيم المغازي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استشهد وأصيب عشرات الفلسطينيين غالبيتهم من الأطفال والنساء، في مجزرة جديدة ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية الأحد، إثر استهدافها العديد من المنازل في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وأكدت مصادر محلية وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، استشهاد 70 فلسطينيًا جراء القصف المدفعي والغارات التي طالت العديد من المنازل في مخيم المغازي، مشيرة إلى إصابة عدد من الفلسطينيين، بينهم حالات خطرة جدًا.

وقالت إن العدد مرشح للزيادة نتيجة تجمع عدد من العائلات من أماكن مختلفة.

اقتحام بيت لحم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، قرية حوسان غرب بيت لحم، وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت منطقة المطينة على المدخل الشرقي لقرية حوسان وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها.

كما نصب مستعمرون، بيتين متنقلين "كرفانين" على أراض مملوكة لفلسطيني بمنطقة "الحنجلية" شمال شرقي بلدة بتير غرب بيت لحم.

وأشار مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، أن هذه المرة الخامسة التي يجري فيها نصب بيوت متنقلة في المنطقة نفسها البالغة مساحتها نحو 100 دونم، بهدف الاستيلاء عليها لأطماع استعمارية.