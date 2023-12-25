شكرا لقرائتكم خبر عن إصابات واعتقالات للفلسطينيين.. الاحتلال يقتحم أماكن متفرقة بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح، واعتقل آخرون في حملة اقتحامات واسعة النطاق، نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي أمس الأحد، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، بأن فلسطينيًا أصيب بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة ترقوميا غربي الخليل.

وأصيب فلسطينيان بالرصاص الحي خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة يطا جنوبي الخليل، كما اعتقل جنود الاحتلال فلسطينيًا ثالثًا بعد تفتيش منزله وإلحاق أضرار بالممتلكات، فضلًا عن اعتلاء أسطح عدد من المنازل، ونصب حاجز عسكري في البلدة، والاستيلاء على عدد من المركبات.

حملة اعتقالات

واعتقلت قوات الاحتلال كذلك شابًا من بلدة قفين شمالي طولكرم في أثناء مروره عبر حاجز عسكري نصبته قوات الاحتلال على مدخل البلدة، كما اقتحم جنود الاحتلال قرية الجلمة شمال شرقي جنين واستجوبوا عددًا من الفلسطينيين، دون الإشارة إلى اعتقال أي منهم.

فضلًا عن احتجاز جنود الاحتلال عددًا من العمال والتجار على حاجز عسكري جنوبي جنين.

واعتقلت قوات الاحتلال طفلين شقيقين بعد اقتحامها بلدة بيت أمر شمالي الخليل، إذ داهم جنود الاحتلال منزل عائلتهما وفتشوه، قبل نقل الطفلين المعتقلين إلى مستوطنة كرمي تسور المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوبي البلدة.

اقتحام قرية حوسان

واقتحمت قوات الاحتلال قرية حوسان غربي بيت لحم، وسط إطلاق قنابل الصوت، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية على إغلاقها.

كما أخطرت قوات الاحتلال فلسطينيًا بوقف أعمال البناء في منزل والده جنوبي الخليل، وهددت أحد أقاربه بهدم منزلين آخرين قيد الإنشاء.