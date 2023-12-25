شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبناني يهنئ اللبنانيين بعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، البنانيين وأبناء الطوائف المسيحية بمناسبة عيد الميلاد المجيد الذي تحتفل به أغلب الكنائس في لبنان الليلة.



وقال بري إن عيد الميلاد سيبقى ميلادا للفرح العظيم والرجاء والخلاص وشهادة للحق والحقيقة من فلسطين إلى أرجاء المعمورة، وذلك بالرغم من حجم الألم واتساع الجرح من كنيسه المهد في بيت لحم إلى "المعمدانية" في قطاع غزة وكل الجغرافيا الفلسطينية.