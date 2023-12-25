الخليج اليوم .. انكماش الاقتصاد الكويتي 1.3% في الربع الثاني 2023

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الإدارة المركزية للإحصاء الكويتية، اليوم الأحد، انكماش الناتج المحلي الإجمالي للكويت 1.3% في الربع الثاني من العام على أساس سنوي.

وأوضحت الإدارة أن القيمة التقديرية للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بلغت في هذه الفترة من العام حوالي 9.9 مليار دينار (32 مليار دولار).

وذكرت مراقبة الحسابات القومية في الإدارة أنوار الرومي أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي أظهرت تراجعا بالأسعار الجارية في الربع الثاني من 2023 بنسبة 19.1% مقارنة بالربع الثاني من عام 2022 لتسجل ما قيمته 11.9 مليار دينار، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وأضافت أن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الثاني من العام الحالي بلغت 5.7 مليار دينار، بنسبة 48.1%، في حين تراجعت هذه القيمة إلى 5.1 مليار دينار بالأسعار الثابتة.

وهذه أول تقديرات ربع سنوية للناتج المحلي الإجمالي تنشرها الإدارة منذ الربع الأول من عام 2021، نتيجة جائحة كوفيد 19 التي أدت إلى انقطاع سلسلة البيانات والمؤشرات التي يتم جمعها دوريا بشكل سنوي أو ربع سنوي.