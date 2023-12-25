الخليج اليوم .. "الخطوط الكويتية" تتسلم آخر طائراتها من طراز إيرباص "إيه 320 نيو"

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت الخطوط الجوية الكويتية، اليوم الأحد، أنها تسلمت تاسع وآخر طائراتها من طراز إيرباص إيه 320 نيو ليرتفع أسطولها إلى 33 طائرة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، إن الطائرة التي أطلقت عليها اسم برقان وصلت الخميس الماضي إلى الكويت قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز الفرنسية.

ونقل البيان عن عبد المحسن الفقعان رئيس مجلس إدارة الشركة قوله إن الطائرة تحتوي على أحدث التكنولوجيا والتقنيات وتتميز بانخفاض تكلفة الوقود، مما سيسهم بشكل كبير على الاستمرار في تحقيق الأهداف المنشودة التي تسعى إليها الشركة ضمن خطتها الاستراتيجية للتوسع.

وأضاف أنه "بوصول الطائرة يرتفع أسطول الخطوط الكويتية إلى 33 طائرة منها ثلاث طائرات (إيرباص إيه 330-200) و7 طائرات (إيرباص إيه 320-200 سي.إي.أو) و10 طائرات (بوينغ بي 777-300إي.آر) و9 طائرات (إيرباص إيه 320 نيو) و4 طائرات (إيرباص إيه 330-800)".

وذكر الفقعان أن اتفاقية إعادة هيكلة الأسطول التي وقعتها الخطوط الكويتية مع إيرباص في فبراير/ شباط 2022 تضمنت استلام ستة طائرات من طراز إيه321 نيو بسعة 169 مقعدا وثلاث طائرات من طراز إيرباص إيه 321 نيو-إل.آر بنفس السعة وتمتاز بمواصفات فنية عالية وتكنولوجيا حديثة.