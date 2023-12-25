شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. دافئ بالكويت صحو بالإمارات وغائم فى السعودية والبحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصا على تقديم الخدمات المتكاملة للقراء الكرام، يقدم الخليج 365 خدمة نشر أحوال الطقس في دول الخليج، من خلال النشرات الجوية لكل دولة فى السطور التالية.

طقس السعودية

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية في السعودية، إنه بمشيئة الله تعالى تكون السماء غائمة جزئياً الى غائمة ويتخللها تشكيلات من السحب الرعدية الممطرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على أجزاء من مناطق الرياض، الشرقية، جازان، عسير، الباحة وتمتد الى مرتفعات منطقة مكة المكرمة. في حين لا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق وكذلك على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف والحدود الشمالية.

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط جنوبية غربية الى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.

ارتفاع الموج: من نصف المتر الى متر.

حالة البحر: خفيف الموج.

طقس الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد في الإمارات أن يكون طقس الإثنين، صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحياناً، ورطبا ليلاً وصباح الثلاثاء مع فرصة تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

حركة الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.. والموج في الخليج العربي خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 01:37 والجزر الأول عند الساعة 18:45 .

وفي بحر عمان الموج خفيف .. ويحدث المد الأول عند الساعة 21:47 والمد الثاني عند الساعة 08:11 والجزر الأول عند الساعة 14:38 والجزر الثاني عند الساعة 03:21.

طقس الكويت

قالت إدارة الأرصاد الجوية في الكويت، إن طقس اليوم، دافئ و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 28 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة .

ويكون خلال الليل، مائل للبرودة إلى بارد و غائم جزئيا والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 06 - 26 كم/ساعة مع فرصة لأمطار خفيفة متفرقة في وقت لاحق و فرصة لتكون الضباب على بعض المناطق .

طقس البحرين

أشارت نشرة الأحوال الجوية الصادرة من وزارة المواصلات والاتصالات في البحرين، إلى أن طقس اليوم الإثنين، غائم جزئياً أحياناً ثم يتحول إلى بارد نسبياً ورطب خلال الليل .

الرياح متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد ثم تتحول إلى شمالية شرقية بوجه عام في وقت الحق من النهار وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً .

ارتفاع الموج من قدم إلى ثالثة أقدام ، درجة الحرارة العظمى 25 م درجة الحرارة الصغرى 17 م، الرطوبة النسبية العظمى 90 % الرطوبة النسبية الصغرى 35 %