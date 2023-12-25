دعوة أممية لتخصيص محكمة دولية بشأن الحرب على غزة

- 1/2
- 2/2
دبي - محمود عبدالرازق - وكتب راجاغوبال عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس" أن "ما يحدث في غزة هو نتيجة الإفلات المؤسسي من العقاب".
وفي وقت سابق، قال السفير الليبي لدى هولندا، زياد صالح دغيم، يوم الخميس الماضي، إن "بلاده ومجموعة من الدول بقيادة فلسطين، تقدمت بدعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية".
وتهدف تلك الدعوى إلى ملاحقة الجيش الإسرائيلي في جرائم القتل الجماعي التي يرتكبها في غزة، والتي ارتفعت إلى أكثر من 20 ألف قتيل من الفلسطينيين، منذ بداية الحرب الإسرائيلية على القطاع، 70% منهم أطفال ونساء، إلى جانب تجويع سكان غزة وحرمانهم من الماء والدواء والكهرباء.
أمس, 20:46 GMT
في السياق ذاته، حشد المحامي الفرنسي الشهير، جيل ديفر، جيشا من المحامين من مختلف أنحاء العالم لتمثيل المضطهدين الفلسطينيين في المحكمة الجنائية الدولية، مؤكدا أن القضية التي رفعت أمام محكمة الجنايات الدولية أحرزت تقدما ملحوظا.
وبدوره، أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أنه تلقى طلبا من جنوب أفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي، للتحقيق في الأوضاع الجارية في الأراضي الفلسطينية.