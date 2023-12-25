شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة تكشف عن معاناة أطفال ونساء غزة في ظل جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 79.

وأشار المركز، أن 74% من سكان قطاع غزة، الذين نزح 90% منهم بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، الذي دمر مدنًا ومخيمات وقرى في القطاع، يعيشون في ظروف قاسية، منها ماهو صحي ونفسي.

ولفت إلى ولادة 183 طفلًا يوميًا، تقيم أمهاتهم داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وأن 90% من نساء غزة، يعشن ظروف التهجير عن منازلهن قسرًا، مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.