اخبار الخليج

أرقام صادمة تكشف عن معاناة أطفال ونساء غزة في ظل جرائم الاحتلال

0 نشر
واس - غزة 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام صادمة تكشف عن معاناة أطفال ونساء غزة في ظل جرائم الاحتلال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وثق مركز الميزان لحقوق الانسان في غزة في تقرير له، تراجع الحالة الغذائية والصحية لنحو 135 ألف طفل رضيع في قطاع غزة دون سن الثانية من عمرهم، مع استمرار العدوان الإسرائيلي لليوم 79.

وأشار المركز، أن 74% من سكان قطاع غزة، الذين نزح 90% منهم بسبب القصف الإسرائيلي المكثف، الذي دمر مدنًا ومخيمات وقرى في القطاع، يعيشون في ظروف قاسية، منها ماهو صحي ونفسي.

ولفت إلى ولادة 183 طفلًا يوميًا، تقيم أمهاتهم داخل مراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الاونروا، وأن 90% من نساء غزة، يعشن ظروف التهجير عن منازلهن قسرًا، مع استمرار عمليات القصف الإسرائيلي.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا