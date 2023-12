شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. تدهور القطاع الزراعي في غزة بسبب العدوان الإسرائيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أتلف ودمر نحو خُمس الأراضي الزراعية في القطاع حتى يوم 13 من شهر ديسمبر الحاليّ.

جاء ذلك في تقرير عن أثر عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة لعام 2023، بالاعتماد على التعداد الزراعي 2021 الذي يوضح المساحات الزراعية المزروعة وتركيبة القطاع الزراعي في قطاع غزة، ومطابقته مع صورة الأقمار الاصطناعية التي تبين التقييم الثالث للأضرار الزراعية في قطاع غزة، الذي أجرته يونوسات، بتحديث للأضرار بناء على الآثار التي أبرزتها هذه الخارطة على المساحات الزراعية.

ويبين التحديث، التغيرات التي جرى رصدها عبر الأقمار الاصطناعية في المناطق الزراعية في قطاع غزة، نتيجة لتدهور القطاع الزراعي والتأثير على صحة وكثافة المحاصيل بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وقال الجهاز: تعرضت صحة وكثافة المحاصيل الزراعية خلال شهر ديسمبر 2023 مقارنة بالمواسم الستة السابقة الممتدة من 2017 إلى 2022 إلى تراجع كبير.

أضرار المحاصيل النباتية

وأخذ التحليل بعين الاعتبار الأضرار التي لحقت بحقول المحاصيل النباتية النشطة المؤقتة والأراضي البور، بالإضافة إلى الحدائق المنزلية، ولا يشمل التحليل أراضي المحاصيل الدائمة والغابات، كذلك الزراعات المحمية والإنتاج الحيواني.

ويعزى هذا التراجع إلى تأثير أنشطة تجريف الأراضي ونشاط المركبات الثقيلة، إضافة إلى القصف المستمر.

وتشير البيانات إلى تضرر 18% من المساحات الزراعية في القطاع، وقد كان الضرر المباشر والأكبر في محافظات شمال غزة، لأن الضرر طال 39% من المساحات الزراعية في محافظة شمال غزة، و27% في محافظة غزة.

تركيبة المساحات المزروعة

كما أفادت بيانات التعداد الزراعي 2021 بأن 32% من المساحة المزروعة في قطاع غزة هي في محافظة خان يونس، و29% في محافظة شمال غزة.

بالنظر إلى تركيبة المساحات المزروعة في قطاع غزة وربطها مع المساحات الأكثر تضررًا وفقًا للأقمار الصناعية، فإن المؤشرات تشير إلى أن محصول الخضروات هو من المحاصيل الأكثر عرضة للضرر، إذ تشكل الخضراوات 53% من المساحة المزروعة في قطاع غزة.

#الإحصاء_الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا حول أثر عدوان الاحتلال الاسرائيلي على القطاع الزراعي في قطاع غزة، 2023

— PCBS (@PCBSPalestine)

ويمكن القول إن نحو 21% من المساحات المزروعة بالخضروات قد تعرضت للضرر المباشر، فيما أصاب الضرر 19% من المساحات المزروعة بالبستنة، و18% من المساحات المزروعة بالمحاصيل الحقلية.

بيانات التعداد الزراعي

وتشير البيانات الصادرة عن التعداد الزراعي إلى أن المحصول الزراعي الأبرز ضمن أشجار البستنة من حيث إسهامه في إجمالي المساحات المزروعة بأشجار البستنة هو محصول الزيتون، إذ تبلغ نسبة المساحات المزروعة بالزيتون 68% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة خان يونس، و47% من إجمالي المساحات المزروعة بالبستنة في محافظة شمال غزة.