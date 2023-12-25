شكرا لقرائتكم خبر عن الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطينى: نحتاج مستلزمات طبية ومواد إغاثية في غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رئيس الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني للقاهرة الإخبارية: نحتاج إلى العديد من المستلزمات الطبية والمواد الإغاثية في قطاع غزة، متابعا: "جيش الاحتلال يرتكب مجازر وينفذ عقوبات انتقامية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة"، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.