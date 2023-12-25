الخليج اليوم .. السعودية تخطط للاستحواذ على ميلان

الرياض - كتب موسى القحطاني -

ذكر تقرير صحفي إيطالي أن صندوقا استثماريا عربيا مرتبطا بصندوق الاستثمارات العامة السعودي، يخطط لشراء نادي "إي سيي ميلان".

وقالت صحيفة " لا ريبوبليكا " الإيطالية، أن الصندوق يسعى لشراء 100% من أسهم النادي، مما يعني سيطرته الكاملة عليه.

ويأتي ذلك في ظل معاناة ميلان هذا الموسم تحت قيادة المدرب ستيفانو بيولي، حيث ودّع دوري أبطال أوروبا، وابتعد عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

وبحسب الصحيفة، فأن السعودية تريد دفع القرض الذي حصل عليه جيري كاردينالي، مالك ميلان ورئيس مجموعة ريد بيرد، من صندوق إليوت.

وأضافت الصحيفة أن قيمة القرض تبلغ 550 مليون يورو بالإضافة إلى سعر الفائدة، وسوف تدفع السعودية هذه الأموال إلى إليوت، ما سيسمح لهم ببيع حصة مجموعة ريد بيرد.

وكانت تقارير صحفية أكدت أن شراء ميلان سوف تكلف السعودية 1.5 مليار يورو إجمالي.

المصدر: "وسائل إعلام"