شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة العمل الوطنى الفلسطيني: خطط نتنياهو نقطة ضعف الجيش الإسرائيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت عضو هيئة العمل الوطني الفلسطيني رتيبة النتشة، أن الخطط العسكرية التي يصمم عليها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وتتبعها إسرائيل لن تلحق بجيشها سوى مزيد من الخسائر البشرية، وهي نقطة ضعف الجيش الإسرائيلي.



وقالت النتشة - في مداخلة لقناة "النيل" للأخبار، اليوم الاثنين "إن نتنياهو يرفض كل مجالات الخروج من تلك المعركة، وأصبح مهددا بانتهاء حياته السياسية وبالخطاب المتطرف من أعضاء حكومته التي بنيت على أفكار معادية للفلسطينيين، ولذلك يحاول إرضاء جميع الأطراف".



وأضافت أن الرئيس الإسرائيلي كان قد ناشد المواطنين بأن يظلوا موحدين، وهو ما يدل على أن الداخل الإسرائيلي مفكك، فأعداد كبيرة من الإسرائيليين تركوا البلاد، وتستمر المسيرات الاحتجاجية في تل أبيب والقدس بشكل شبه يومي؛ اعتراضا على إدارة الحكومة على كل الملفات بما فيها ملف الحرب.



وأوضحت أن استطلاعات الرأي الإسرائيلية تؤكد أن الجمهور الأكبر لا يؤمن بأن الحكومة تدير المعركة بطريقة صحيحة أو تأخذ بعين الاعتبار الخسائر البشرية التي تلحق بالجيش.