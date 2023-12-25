بالخيط والإبرة.. تونسيات يتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين.. صور

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دبي - محمود عبدالرازق - وتهدف هذه المبادرة، التي تحمل عنوان "لنطرز معا خريطة فلسطين نصرة لأهلنا في غزة"، إلى التعريف بالمدن الفلسطينية الأصلية التي غيرتها إسرائيل بعد أن طردت سكانها منها.
تقول الحرفية التونسية، خولة العبدلي، وهي صاحبة الفكرة لـ"الخليج 365"، إنها "تسعى من خلال هذه المبادرة إلى إنعاش ذاكرة التونسيين وشعوب العالم وتذكيرهم بأن فلسطين دولة متجذرة في التاريخ قبل أن يحاول الاحتلال الإسرائيلي طمس هويتها من خلال عمليات الاستيطان".
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
1/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
2/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
3/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
4/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
5/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
6/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
7/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
8/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
9/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
© Gulf 365 . Mariam.Gaderaبالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
10/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
1/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
2/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
3/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
4/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
5/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
6/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
7/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
8/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
9/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
10/10
© Gulf 365 . Mariam.Gadera
بالخيط والإبرة.. تونسيات تتضامن مع غزة بتطريز خرائط "أصلية" لفلسطين
وأضافت بنبرة تعتصرها الألم: "كنت أتابع ما يحدث في غزة من دمار وتقتيل وهدم للعمران وأستمع إلى تساؤلات المحيطين بي حول فلسطين وموقعها الجغرافي والبلدان المجاورة لها.. لقد كانت معلوماتهم ضبابية وغير دقيقة".
ومن هنا، التقطت خولة فكرة رسم خرائط لفلسطين باستخدام تقنية التطريز التي توارثتها النساء التونسيات عبر الأجيال، وعرفت بها أيضا الفلسطينيات اللاتي استطعن تخليدها بعد أن أدرجت أثوابهن المطرزة ضمن لائحة التراث العالمي لليونسكو.
تقول خولة وهي تشير إلى الخرائط المطرزة، "من الصعب العثور على هذه الخرائط على الإنترنت أو على موقع غوغل، لأنها تحاكي الخريطة الأصلية لفلسطين بأسماء مدنها الحقيقية التي أطلقها عليها الفلسطينيون قبل عقود من الزمن".
وأكدت خولة أن العديد من النساء الحرفيات وغير الحرفيات والأطفال استجابوا لدعوتها وقدموا للمشاركة في حياكة هذا العمل الرمزي التضامني، وتابعت "بهذه الخرائط المطرزة نحن نقول: هذه هي فلسطين وهي باقية ما بقي الزعتر والزيتون".
23 ديسمبر, 20:02 GMT
وتأهبت أنامل المهندسة المعمارية "سلوى الميلي" لحكاية خريطة لفلسطين باستخدام الزهور التي تعبر بها عن الأمل وتبعث من خلالها رسالة صمود لأهالي غزة الذين يعانون من ويلات الحرب الإسرائيلية منذ أكثر من شهريْن.
تقول الميلي لـ"الخليج 365": "اخترت أن أطرز خريطة فلسطين بالورود، وأن أبرز المدن الفلسطينية الكبرى التي لها تاريخ وجمال لم أكن أعرفهما قبل أحداث 7 أكتوبر".
وتضيف الميلي أنها بهذا العمل "تستطيع أن تفرغ القليل من مشاعر الغضب والألم التي تعتريها منذ بدأ العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ضمن خريطة جغرافية فنية".
وتشير إلى أن الصورة الوحيدة التي كانت تحتفظ بها في مخيلتها حول فلسطين هي صورة التهجير والتشريد ومخيمات اللاجئين، وأنها بهذا العمل تحاول أن ترسم مستقبل سلام للفلسطينيين.
وتضيف: "بهذا العمل الفني نحن نحافظ على الموروث اليدوي التونسي ونبعث رسالة تضامن إلى أهالينا في غزة بأبسط الإمكانيات وهي الإبرة والخيط والعقيق".
21 ديسمبر, 12:35 GMT
وتحرص مريم على أن تكون هذه الخرائط تثقيفية ورمزية في الآن ذاته، حيث تطرز أناملها رسوما للكوفية الفلسطينية (لباس للرأس) وقبضة اليد التي ترمز للصمود والانتصار.
وتطمح التريكي ضمن جمعية "آدم" التي تنشط داخلها إلى تعميم هذه المبادرة في جميع أنحاء الجمهورية التونسية وعرض هذه الخرائط للبيع في مزاد علني ستذهب أرباحه لمساعدة الغزيين والفلسطينيين المقيمين في تونس.
18 ديسمبر, 20:55 GMT
وتقول لطيفة الشابي التي تشرف على ورشة تدريب الأطفال "نحن بهذا النشاط نعرف أطفالنا بفلسطين الجريحة وبمدنها العريقة وبشعبها المسالم وبقصة أرضه التي افتكت منه قبل أكثر من 70 عاما".
وتشير لطيفة في حديثها لـ "الخليج 365"، إلى أن هذه الورشة تفتح المجال للأطفال للتعرف على قضية فلسطين وتعلم صنعة الأجداد في الآن ذاته.
وتخبر ريم معاوية التي فتحت الفضاء الثقافي "قصر السرو" لاحتضان هذه التظاهرة "الخليج 365"، أن الجيل الجديد يعرف المدن الفلسطينية بأسمائها الإسرائيلية، ويجهل الأسماء الأصلية.
وأشارت إلى أن الغاية الأساسية من هذه التظاهرة هي إحياء القضية الفلسطينية في ذاكرة الأجيال القديمة، مضيفة "في هذه الخرائط يترك الجميع بصمته سواء كان طفلا أو مهندسة أو معلمة أو أستاذة جامعية أو حرفية، لأننا إزاء القضية الأم".