شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة العالم الإسلامي ترحب بالتوصل لخارطة طريق لدعم السلام في اليمن والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رحَّبت رابطة العالم الإسلامي بالبيان الذي أصدره المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن بشأن التوصل إلى خارطةِ طريقٍ لدعم مسار السلام في اليمن.

وفي بيانٍ للأمانة العامة، جدَّدت الرابطة التأكيدَ على وقوفها مع اليمن وشعبه العزيز، داعيةً الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم، وسلوك مسار الحوار الجاد والفاعل، الذي يفضي إلى التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ ودائمٍ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والازدهار.