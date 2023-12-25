الخليج اليوم .. اليمن.. ضبط عصابات تهريب مهاجرين غير شرعيين وأسلحة للحوثيين

الرياض - كتب موسى القحطاني -

أعلنت مصلحة خفر السواحل (قطاع البحر الأحمر)، اليوم الأحد، أنها تمكنت من ضبط "عصابات تهريب مهاجرين وأسلحة" في السواحل اليمنية.

وذكرت رئاسة المصلحة اليمنية، في بيان أنه "تم ضبط عصابات تعمل على تهريب مهاجرين غير شرعيين كغطاء ووسيلة لتهريب أسلحة وذخائر للحوثيين المدعومين من إيران"، مشيرة إلى أن ذلك "بتنسيق وتعاون مشترك بين استخبارات المقاومة الوطنية وخفر سواحل قطاع البحر الأحمر".

وكانت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية قد ذكرت في وقت سابق، أن قوات خفر السواحل- قطاع البحر الأحمر، تمكنت من ضبط سفينة تقل أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي.

ونقلت الوكالة عن الإعلام العسكري للقوات المشتركة قوله، إن "خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تلقت معلومات من شُعبة الاستخبارات العامة في المقاومة الوطنية، عن أسلحة وذخائر مهربة لجماعة الحوثي عرض البحر الأحمر، وسرعان ما تم التحرك والتعامل معها".

وأوضح أن "خفر السواحل في مركز المخا كثفت دورياتها البحرية والساحلية، وتمكنت من الوصول إلى الهدف حيث تم ضبط زورقين خشبيين وعلى متن أحدهما أسلحة وذخائر".