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حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال فى محيط موقع بركة ريشا

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القاهرة - سامية سيد - قال حزب الله: استهدفنا تجمعا لجنود الاحتلال في محيط موقع بركة ريشا، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية، اليوم الإثنين، سلسلة من الغارات الجوية العنيفة على عدد من البلدات في جنوب لبنان.

واستهدفت الطائرات الحربية والمسيرة، الليلة الماضية، بلدات مركبا، رامية، مروحين، والضهيرة، تزامنًا مع إطلاق القنابل الحارقة على الأحراج المتاخمة للخط الأزرق في بلدات الناقورة، وعلما الشعب والبستان.

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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