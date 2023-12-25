تونس.. تكلفة انتخابات المجالس المحلية 50 مليون دينار

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ولفت العياشي إلى أن "معدل تكلفة أي محطة انتخابية في تونس يصل إلى 50 مليون دينار، موضحا أنها تنقسم إلى نفقات لوجستية ومواد انتخابية".
وأوضح أن "الجزء الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي، يخصص لتنظيم يوم الانتخاب، وتنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية، على غرار وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية".
وأكد عضو الهيئة العليا المستلقة للانتخابات في تونس، أنها "تحاول في كل محطة انتخابية ترشيد النفقات، لكن المصاريف تسجل زيادة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الانتخابية"، مبينا أن "جزءا من النفقات يخصص لكراء (لآجار) المقرات".
وذكر أن "الهيئة رصدت ميزانية تساوي معدل التكلفة نفسها، والمقدرة بـ50 مليون دينار، لكل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية القادمة".
أمس, 11:02 GMT
ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح.
فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.