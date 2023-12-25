تونس.. تكلفة انتخابات المجالس المحلية 50 مليون دينار

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار بلقائم العياشي، إلى أن "تكلفة الدور الأول للانتخابات قدرت بنحو 40 مليون دينار، وأنه من المتوقع أن ترتفع إلى 50 مليون دينار في تنظيم دورها الثاني، المقرر إقامته في منتصف شهر فبراير/ شباط المقبل"، وفقا لوكالة أنباء "تونس أفريقيا".

ولفت العياشي إلى أن "معدل تكلفة أي محطة انتخابية في تونس يصل إلى 50 مليون دينار، موضحا أنها تنقسم إلى نفقات لوجستية ومواد انتخابية".

وأوضح أن "الجزء الأكبر من المصاريف ضمن ميزانية أي استحقاق انتخابي، يخصص لتنظيم يوم الانتخاب، وتنفق بالأساس لفائدة المؤسسات العمومية، على غرار وزارة الدفاع والمطبعة الرسمية ووسائل الإعلام العمومية".

وأكد عضو الهيئة العليا المستلقة للانتخابات في تونس، أنها "تحاول في كل محطة انتخابية ترشيد النفقات، لكن المصاريف تسجل زيادة بالنظر إلى ارتفاع أسعار المستلزمات الانتخابية"، مبينا أن "جزءا من النفقات يخصص لكراء (لآجار) المقرات".

وذكر أن "الهيئة رصدت ميزانية تساوي معدل التكلفة نفسها، والمقدرة بـ50 مليون دينار، لكل من الانتخابات الرئاسية والانتخابات البلدية القادمة".

أمس, 11:02 GMT

وافتتحت مراكز الاقتراع في تونس، صباح أمس الأحد، أبوابها لاستقبال الناخبين لاختيار ممثليهم في انتخابات المجالس المحلية، التي تجرى للمرة الأولى.

ويشارك في هذه الانتخابات أكثر من 7 آلاف مرشح.

فيما بلغ عدد الناخبين في السجل الانتخابي 9 ملايين و80 ألفاً و987 ناخبا، منهم 51.1% من الإناث و48.9% من الذكور، بحسب بيانات هيئة الانتخابات.

وخصصت هيئة الانتخابات 2155 دائرة انتخابية، حيث تجري هذه العملية الانتخابية وسط مراقبة أمنية مشددة، لتأمين مراكز التصويت والفرز في كل أنحاء تونس.