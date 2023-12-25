برلمانيان يكشفان لـ"الخليج 365" عن شرط لتشكيل حكومة جديدة في ليبيا

دبي - محمود عبدالرازق - جاءت دعوة المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، بعد أيام من الاجتماع التشاوري بين رئيس مجلس النواب، والقائد العام للقوات المسلحة، ورئيس المجلس الرئاسي، الذي عُقد في القاهرة 16 ديسمبر/ كانون الأول الجاري.

ورحب المجتمعون بالمشاركة في جولة الحوار، الذي دعت إليه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا دون إقصاء لأي طرف، شريطة مراعاة تحفظات ومطالب المجتمعين والأخذ بها، داعيين بعثة الأمم المتحدة بضرورة إيجاد أرضية مشتركة تضمن نجاح الحوار، وفق بيان البرلمان.

وأشار البيان الأخير للبعثة، أمس الأحد، إلى أن باتيلي دعا رؤساء 5 مؤسسات ليبية رئيسية، وهي المجلس الرئاسي، ومجلس النواب، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية، والجيش الوطني الليبي، للاجتماع بحسن نية، بهدف تسوية جميع القضايا الخلافية المتبقية التي تعرقل إحراز تقدم نحو الانتخابات.

وتابع البيان: "بات لليبيا الآن إطار دستوري وقانوني للانتخابات تعتبره المفوضية الوطنية العليا للانتخابات قابلا للتنفيذ من الناحية الفنية، ومع ذلك، لا يمكن للقوانين وحدها أن تُفضي إلى انتخابات ناجحة، إذ من غير الممكن إجراؤها إلا عندما تكون الأطراف الليبية المختلفة ملتزمة حقا بتهيئة الظروف اللازمة لتنفيذها بنجاح".

وشدد البيان على أن البعثة ملتزمة بتيسير الحوار، غير أن المسؤولية تقع على عاتق الأطراف الليبية لإظهار التزامهم الكامل بتحقيق الوحدة الوطنية والسلام والأمن، عبر الانخراط بشكل إيجابي مع جهود الممثل الخاص باتيلي.

23 ديسمبر, 12:33 GMT

تبادل الاتهامات

وتتبادل الأطراف الليبية الاتهامات بشأن عرقلة المسار الانتخابي، إذ يطالب البرلمان بالسير قدما على أساس القوانين الانتخابية الصادرة في وقت سابق، والتعديل الدستوري الـ13، فيما يطالب الأعلى للدولة بمراجعة القوانين الانتخابية، التي يرى أنها بحاجة لمراجعة وتوافق جديد.

وتختلف الرؤى بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، إذ يرى البرلمان أنها خطوة واجبة للمضي قدما نحو أي مرحلة أخرى، فيما يرى الأعلى للدولة أنها تأتي بعد مراجعة الانتخابات والاتفاق على آليات جديدة، وفق مصادر في المجلسين.

في الإطار، يقول عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، إن "التوافق على تشكيل حكومة جديدة يظل بعيدا عن التحقيق في الوقت الراهن".

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365" أن "الخطوة تحتاج إلى توافق بين كل الأطراف المتنازعة".

مبادرة باتيلي

وبشأن مبادرة المبعوث الأممي، عبد الله باتيلي، فإن معزب يرى أنه "حال نجاحه في جمع الأطراف على طاولة واحدة لتتوافق على القوانين الانتخابية، يمكن بعدها الاتجاه نحو النظر في مساءلة الحكومة".

الآلية الدستورية

من ناحيته، قال البرلماني الليبي، جبريل وحيدة، إن "الآلية التي يجب التوافق عليها تكون عبر الآلية التي نصت عليها قوانين الانتخابات وخارطة الطريق المتفق عليها بين لجنة "6+6".

وأضاف في حديثه لـ"الخليج 365" أن "الآلية الدستورية تنص على اختيار رئيس حكومة بالتزكية بين المجلسين، وانتخاب أحد من حصلوا على تزكية مجلس النواب بأعلى الأصوات وتشكيل حكومته الجديدة، التي تحصل على ثقة رئيس الحكومة في خطوة لاحقة".

وبشأن الحوار الجاري في الوقت الراهن، يرى البرلماني الليبي أنه "غير دستوري، وأنه يمكن أن يعيد الأزمة إلى المربع الأولى".

ويرى أن "رئيس البعثة الأممية، عبد الله باتيلي، يشرع في مسار يتماهى معه رئيس الحكومة في الغرب، عبد الحميد الدبيبة، فيما يرفض البرلمان المسار".

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شروط متبادلة

واعتبر جبريل وحيدة أن "مشاركة البرلمان في طاولة الحوار تتوقف على شرط تشكيل حكومة وحدة جديدة، وعدم العودة مرة أخرى للنقاش حول القوانين الانتخابية، وكذلك عدم جلوس رئيس الحكومة في الغرب، عبد الحميد الدبيبة، على الطاولة، وهي جوانب من المستبعد التوافق عليها".

وشدد بيان البعثة على "وضع مطالب الشعب في ليبيا على رأس أولوياتهم وتقديمها على المصالح الفئوية، وتسمية ممثليهم للاجتماع التحضيري دون تأخير، والاتفاق على مسار انتخابي واضح وجدول زمني للانتخابات والتوصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة موحدة جديدة تسير بالبلاد نحو الانتخابات".

ولفت إلى أن "التلكؤ في التحرك الآن سيعمّق الانقسام ويعرّض ليبيا لمخاطر مختلفة تهدد أرواح الناس في ليبيا وتقوّض الاستقرار الإقليمي".

وتشهد ليبيا أزمة سياسية متصاعدة في ظل وجود حكومتين في البلاد، واحدة شرقي البلاد مكلفة من البرلمان، وأخرى في الغرب وهي منبثقة عن اتفاقات سياسية رعتها الأمم المتحدة، إذ ترفض الحكومة في طرابلس غربي البلاد، بقيادة عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا عبر انتخابات.

وكان من المقرر أن تُجرى أول انتخابات رئاسية في تاريخ ليبيا، في 24 ديسمبر/ كانون الأول 2021، لكن خلافات سياسية بين مختلف أطراف الأزمة الليبية، فضلا عن خلافات حول قانون الانتخابات حالت دون إجرائها.