الطيران التركي يواصل غاراته على مقار ومنشآت المسلحين الموالين للجيش الأمريكي شرقي سوريا

دبي - محمود عبدالرازق - وأشار مراسل إلى أنه بحسب الأنباء الأولية، فقد أصيب 7 أشخاص بجروح بليغة جراء الهجمات التركية.

وتابع المراسل أن القصف استهدف أكثر من 6 مواقع منها منشأة صناعية وموقع عسكري و"سادكوب/ شركة محروقات" التابعة لقوات "قسد" في حي علايا، ثم استهدف مركزاً للإنشاءات المدنية وأخر للعسكرية في حي العنترية لأربع مرات متتالية، و(مطبعة سيماف) على طريق الحزام، ومعمل أعلاف الجزيرة، ومحطة قطار القامشلي، وورشة خياطة الشمال في حي ميسلون لثلاث مرات متتالية.

12 ديسمبر, 11:17 GMT

وأوضح المراسل أن مسلحي "قسد" فرضوا طوقاً أمنياً على المواقع العسكرية التي استهدفتها الغارات التركية، في حين هرعت سيارات الإطفاء والإسعاف إلى المواقع المقصوفة، مع استمرار تحليق الطيران المسير التركي في سماء المدينة بشكل مكثف.

وتزامناً مع القصف الجوي، وجهت مستشفيات مدينة القامشلي نداءات إلى الأهالي للتبرع بالدم.

وأكد مراسل "الخليج 365" أن عددا من مواقع "قسد" الموالية للجيش الأمريكي تعرضت للقصف في مدينة عين العرب (كوباني) بريف حلب الشرقي، منها موقع شركة الإنشاءات العسكرية المسؤولة عن حفر الخنادق والأنفاق، ما أدى إلى إصابة شخصين من عمال الشركة.

وبذلك، يرتفع عدد قتلى مسلحي "قسد" إلى أكثر من 120 جراء الاستهدافات الجوية التي نفذتها طائرات مسيرة وحربية تابعة لسلاح الجو التركي على مناطق سيطرة "قسد" في شمال وشمال شرق سوريا، منذ مطلع العام 2023، بينهم قياديون بارزون بالإضافة لإصابة المئات منهم.