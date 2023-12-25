مسؤول أمني إسرائيلي: الجيش بدأ يقتصد في استخدام الأسلحة خلال حرب غزة

دبي - محمود عبدالرازق - القدس- الخليج 365. وقال المسؤول الأمني لصحيفة "يديعوت أحرونوت": "الجيش الإسرائيلي يقتصد في استخدام الذخيرة استعدادا لحرب واسعة ضد حزب الله"، مضيفا أن "استخدام الجيش الإسرائيلي المفرط للذخيرة والطائرات والمدفعية، في الشهر الأول للحرب، نجم عن سوء تقدير لمقاومة العدو".

وتابع: "الجيش الإسرائيلي استخدم الكثير من الذخيرة التي كانت لديه عشية الحرب، وتمكن من إعادة ملء المخازن، من أجل البقاء على استعداد لحرب واسعة النطاق ضد حزب الله".

وتشير معطيات أوردتها الصحيفة إلى أن "تكلفة الحرب على غزة، حتى اليوم، بلغت 65 مليار شيكل (قرابة 17.5 مليار دولار أميركي)، بما يمثل ميزانية الأمن السنوية كلها، من دون أموال المساعدات الأمريكية".

وأضافت الصحيفة: "منذ بداية الحرب، وصلت من الولايات المتحدة إلى إسرائيل، أكثر من 230 طائرة شحن و20 سفينة محملة بذخيرة لسلاح الجو وقذائف مدفعية ومركبات مدرعة وعتاد عسكري للجنود، ضمنها دروع واقية من الرصاص".

أمس, 19:20 GMT

وقال المسؤول الأمني الإسرائيلي: "من السهل جدا الجلوس في مقر وزارة الدفاع في تل أبيب، وادعاء انعدام المسؤولية في الاستخدام المفرط للذخيرة، دون الإدراك أن التهديد الذي واجهته القوات كان أكبر بكثير مما قدرناه قبل الحرب".

وأشارت الصحيفة إلى أن "أحد دروس الحرب في أوكرانيا، هو أنه على إسرائيل الاعتماد على الصناعات العسكرية المحلية. ولذلك، طُلب من شركات إنتاج أسلحة إسرائيلية إلغاء عقود مع دول أجنبية من أجل تزويد الجيش الاسرائيلي بالذخيرة".

وتشكل قوات الاحتياط في إسرائيل، على إثر استدعاء أكثر من 250 ألفا من عناصرها، أحد أسباب الإنفاق الضخم. وتشير التقديرات إلى أن تسريح جزء من هذه القوات سيُخفض التكلفة اليومية للحرب التي تبلغ حاليا 1.2 مليار شيكل (نحو 332 مليون دولار).