شكرا لقرائتكم خبر عن 10 شهداء فى استهداف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبى شرق خان يونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل بسقوط 10 شهداء في استهداف منزل قرب مستشفى غزة الأوروبي شرقي خان يونس".

وأضافت: "3 شهداء إثر قصف لطائرة استطلاع إسرائيلية في محيط المستشفى الإندونيسي شمالي قطاع غزة.. وأن جيش الاحتلال يستهدف مربعا سكنيا مكتظا بالسكان شرق مقبرة النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، لليوم الـ 80 على التوالي، مُخلفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، وذلك في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

وتشن قوات الاحتلال، منذ 7 أكتوبر الماضي، حربًا مدمرة على قطاع غزة، ما أدى حتى الآن إلى أكثر من 80 ألفًا ما بين شهيد ومفقود وجريح، 70% منهم من الأطفال والنساء، فضلًا عن تدمير مئات آلاف الوحدات السكنية والتهجير القسري لنحو 2 مليون نسمة من الشمال إلى الجنوب.