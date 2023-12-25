شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت ترحب ببيان أممي للتوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب دولة الكويت بالبيان الصادر عن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن التوصل إلى خارطة طريق لحل الأزمة اليمنية.

وقالت (الخارجية الكويتية) - في بيان لها اليوم الاثنين إنها تترقب إتمام عملية التوقيع على هذا الإتفاق الهام لتؤكد على دعم دولة الكويت لكافة المساعي المبذولة في إطار التوصل إلى سلام شامل ودائم في اليمن الشقيق يسهم في تحقيق تطلعات الشعب اليمني في إرساء الأمن والاستقرار والرخاء في البلاد.