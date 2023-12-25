خط بري بحري بين الأردن ومصر.. ما الأهمية الاقتصادية وتأثيره على قناة السويس؟

دبي - محمود عبدالرازق - ومن المقرر أن يربط الخط الجديد ميناء العقبة الأردني والموانئ المصرية على البحر المتوسط، ويأتي كبديل عن البحر الأحمر ومضيق المندب، لخدمة الكثير من البلدان وشركات الشحن، التي أوقفت عملها مؤخرا هناك.

وقال مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، إن الشركة سارعت إلى إكمال المتطلبات الدولية والفنية اللازمة لتشغيل الخط البديل بين الموانئ الأردنية والمصرية المطلة على المتوسط، وذلك نظرا لأهمية الخط العربي البري البحري البديل للمملكة من حيث توفير مسار بديل لنقل الصادرات الأردنية المتجهة إلى أمريكا وأوروبا، لا سيما صادرات المناطق الصناعية المؤهلة والمنتجات الزراعية وربط البحر الأحمر بالبحر المتوسط بالطرق البرية، ما ينوّع طرق المبادلات التجارية ويقلل تكلفة النقل.

وطرح البعض تساؤلات بشأن أهمية هذا الخط الجديد، والعوائد الاقتصادية المتوقعة على البلدين، وإمكانية أن يساهم في حل أزمة البحر الأحمر، وتأثيره على قناة السويس.

أمس, 11:23 GMT

فوائد عربية

أشاد مقرر لجنة الخدمات العامة والنقل بالبرلمان الأردني، النائب زهير السعيدين، بتدشين المسار العربي الجديد للشحن بين الأردن ومصر، كخط بديل في ظل تحول العديد من شركات الشحن بعيدا عن البحر الأحمر، بسبب الأوضاع هناك.

وقال في تصريحات لـ"الخليج 365" إن "الخط يعد مشروع نقل جديد مهم وحيوي لخدمة التجارة والنقل للشرق الأوسط، إذ سيعمل هذا الخط العربي على خدمة مصر والأردن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات وقطر، وغيرها من الدول العربية والخليجية".

واعتبر أن "تدشين هذا الخط سيعود بالفائدة الاقتصادية على مصر والأردن، وعلى الدول العربية كافة، بحيث يسهل عمليات التجارة والنقل، في ظل الأزمة القائمة بالبحر الأحمر وباب المندب، والتي دفعت الكثير من الشركات للبحث عن طرق بديلة لنقل بضائعها بعيدًا عن التوترات".

وأوضح السعيدين أن "هذا المشروع المهم لن يكون بشكل جزئي أو مؤقت، بحيث ينتهي دوره الحيوي في النقل ما بين مصر والأردن بعد انتهاء الصراعات القائمة في البحر الأحمر وباب المندب، فيما من المؤكد استمراره بعد ذلك، لربط هذه الأطراف ببعضها البعض، والعمل جنبا إلى جنب مع باقي الطرق ومسارات نقل البضائع".

أمس, 08:16 GMT

أهمية اقتصادية

في السياق، اعتبر عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ المصري، النائب أحمد سمير، أن "الجسر يأتي في ظل التعاون بين مصر والأردن في الكثير من المجالات لخدمة مصالحهما الاقتصادية، بعد الأحداث المنتشرة على المستوى السياسي والعسكري في المنطقة والبحر الأحمر".

وبحسب حديثه لـ"الخليج 365"، فإن "التعاون المصري الأردني واضح وجليّ في نقل البضائع والتبادل التجاري، وعمل خط جديد للنقل يخدم البلدين والكثير من البلدان العربية، وهو ما يقلل من آثار الأزمات والمشكلات التي تحدث في البحر الأحمر هذه الأيام، ودفعت الكثير من الشركات للبحث عن طرق بديلة".

واعتبر أن "التعاون طبيعي في ظل وجود العديد من الاتفاقيات بين مصر والأردن، ومهم في المرحلة الراهنة، والتي تحتاج لمثل هذه التحركات، ما يعود بالنفع على اقتصاد البلدين"، بحسب رأيه.

وأكد أن "الطريق الجديد لن يكون بنفس قوة وأهمية قناة السويس ولا عوائدها الاقتصادية على مصر، لكنها مهمة في هذه المرحلة، وتعد حلا جزئيا للأزمات والمشاكل المترتب عليها عزوف الشركات والتخوف من الأحداث في البحر الأحمر".

وأوضح أن "هذه الخطوة ستعمل على زيادة معدلات التجارة بين البلدين، وتعويض ما يحدث في البحر الأحمر، ويعود بالنفع على مصر والأردن والبلدان المستهدفة، لكنها لن تكون بنفس قوة قناة السويس".

19 ديسمبر, 14:34 GMT

وكان مدير عام شركة "الجسر العربي" الأردنية، عدنان العبادلة، ذكر أن زمن الشحن لنقل الحاويات من المناطق الصناعية المؤهلة في المملكة إلى أمريكا ترانزيت عن طريق الموانئ المصرية سيتراوح ما بين 18 إلى 20 يوما فقط، وبأقل التكاليف وأعلى معدلات الأمان.

وتستهدف جماعة "أنصار الله" اليمنية سفنا تقول إن لها صلة بإسرائيل أو متجهة إليها أو قادمة منها، ردا على ما يجري من أحداث في قطاع غزة.

وأعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، تشكيل تحالف دولي للتصدي لهجمات "أنصار الله" في البحر الأحمر، يضم 10 بلدان من بينها بريطانيا وفرنسا وإيطاليا.