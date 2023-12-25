الدفاعات الجوية السورية تتصدى لأهداف معادية جنوبي دمشق

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف مراسل "الخليج 365" أن أحد الصواريخ الإسرائيلية أصاب بناء في إحد المزارع في محيط السيدة زينب ما أدى إلى اندلاع حريق في الموقع.

وأوضح المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني عملت على السيطرة على الحريق.

ووفق المعلومات الأولية التي حصلت عليها "الخليج 365" فقد سقط ضحايا وإصابات جراء العدوان الإسرائيلي على المنزل.

20 ديسمبر, 18:10 GMT

وفي وقت سابق من شهر ديسمبر/كانون الأول الجاري، أفاد مراسل "الخليج 365"، بأن طائرات إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من فوق الأراضي المحتلة، حاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق، حيث تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لمعظمها.

وأعلنت الدفاع السورية في بيان: "إصابة عسكريين سوريين اثنين إثر قصف إسرائيلي استهدف ريف دمشق".