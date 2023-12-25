شكرا لقرائتكم خبر عن بيت لحم .. مدينة المسيح تشهد ميلادا تحت الأنقاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بيت لحم .. ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي لم تحتفل هذا العام بأعياد الميلاد المجيد حزنا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.

ووصفت وكالة أسوشيتد برس مدينة بيت لحم بـ "مدينة أشباح" بعد إلغاء احتفالات ليلة عيد الميلاد بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.