- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن بيت لحم .. مدينة المسيح تشهد ميلادا تحت الأنقاض.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - بيت لحم .. ولد المسيح حسب الأناجيل القانونية في مدينة بيت لحم الفلسطينية التي لم تحتفل هذا العام بأعياد الميلاد المجيد حزنا على ما يفعله الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة.
ووصفت وكالة أسوشيتد برس مدينة بيت لحم بـ "مدينة أشباح" بعد إلغاء احتفالات ليلة عيد الميلاد بسبب الحرب التى تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وبدأت الكنائس المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، إحياء شعائر عيد الميلاد المجيد، بعد إلغاء جميع مظاهر الاحتفال، إسنادا لأهالي قطاع غزة، الذين يتعرضون لعدوان إسرائيلي غاشم.
وخلت ساحة المهد في مدينة بيت لحم، من جميع مظاهر الاحتفالات والزينة، بهذه المناسبة، حيث غابت شجرة الميلاد، وحلت مكانها مغارة "الميلاد تحت الأنقاض".
وقال رئيس بلدية بيت لحم، حنا حنانيا في بيان "الميلاد يأتي هذا العام في وقت يعاني فيه شعبنا الفلسطيني من ظلم وقهر الاحتلال، ورسالة مدينة بيت لحم هي رسالة حزن وغضب ورفض كامل للعدوان على قطاع غزة والشعب الفلسطيني بشكل عام".
وقال راعي طائفة اللاتين، الأب رامي عساكرية، إن مجلس الأساقفة قرر تفادي الاحتفالات بعيد الميلاد، والتركيز على الصلاة من أجل أن يحل السلام وإيقاف الحرب على قطاع غزة، مضيفا "بيت لحم ليست كما كانت عليه في الأعوام الماضية في مثل هذه الأيام، فهي حزينة".
من جانبه قال البابا فرنسيس مساء الأحد خلال قداس عيد الميلاد: "قلبنا الليلة في بيت لحم"، بينما ألقت الحرب بين إسرائيل وحماس بظلالها على الاحتفالات في المدينة بالضفة الغربية.
ميلاد تحت الأنقاض
صورة احتفالات بيت لحم
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع كلمتك عبر جوجل نيوز