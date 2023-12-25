شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 24 ساعة.. استشهاد 264 فلسطينيًا وإصابة 530 في غزة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستمر القصف الإسرائيلي على غزة، فخلال الساعات الـ24 الماضية، استشهد 264 فلسطينيًا اليوم وأصيب 530 آخرون في سلسة غارات جديدة.

القصف الإسرائيلي العنيف يستهدف جميع مناطق قطاع غزة، ومستمر لليوم الـ80 على التوالي.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة

وزارة الصحة الفلسطينية، أشارت إلى أن عدد شهداء العدوان على القطاع ارتفع إلى 20688 شهيدًا، والجرحى إلى نحو 54566 جريحًا، بينهم نحو 20 ألفًا أصيبوا بإعاقات متنوعة وخطيرة.

وبينت أن قوات الاحتلال اعتقلت 99 من الكوادر الطبية خلال اقتحام المستشفيات.

خروج 23 مستشفى عن العمل

وذكرت أن 311 من الكوادر الطبية استشهدوا بفعل استهدافهم المباشر من الاحتلال الإسرائيلي خلال العدوان، كما طال القصف 141 مركزًا صحيًا.

كما تسبب العدوان في خروج 23 مستشفى عن العمل بشكل كامل، وتدمير نحو 100 سيارة إسعاف، مما تسبب بشلل القدرة على إنقاذ الجرحى.