شكرا لقرائتكم خبر عن غزة.. 900 ألف طفل في مراكز الإيواء يحاربون الجوع والعطش والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكدت تقارير صحية وحقوقية فلسطينية في قطاع غزة، أن الجوع والجفاف، يهددان حياة نحو 900 ألف طفل فلسطيني نزحوا لمراكز الإيواء التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، بفعل القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع لليوم الـ80 على التوالي.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن خطر الجفاف والمجاعة وأمراض الجهاز الهضمي والتنفسي يهدد حياة 900 ألف طفل في مراكز الإيواء في قطاع غزة.

مرضى الفشل الكلوي

وأشارت الوزارة إلى أن 50 ألف امرأة حامل في مراكز الإيواء بلا طعام ولا دواء، مما يهدد حياة الأجنة، وينذر بكارثة صحية خطيرة على حياة الأمهات.

وأوضحت أن 70% من مرضى الفشل الكلوي في القطاع، يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، موجهة نداء استغاثة للمجتمع الدولي بسرعة نقل نحو 5000 جريح للعلاج خارج مستشفيات القطاع، التي تعاني الانهيار في خدماتها الطبية، بفعل استمرار العدوان.