الخليج اليوم .. قضية خطيرة "أقرب إلى الخيال" تكشفها وفاة امرأة مصرية في الكويت

الرياض - كتب موسى القحطاني -

كشفت صحيفة "الراي" الكويتية عن قصة وصفتها بأنها أقرب إلى الخيال، مشيرة إلى أنها حقيقة صادمة كشفت عمليات التلاعب والتزوير.

وقالت الصفحة إن امرأة متزوجة من مواطن كويتي تثبت المستندات الرسمية أنها من فئة "البدون" اتضح بعد وفاتها أنها مصرية الجنسية وسبق لها أن غادرت البلاد عام 2000 ولم تدخل مجددا وفق السجلات الرسمية، لكنها كانت تعيش في الكويت.

وتابعت الصحيفة: "أما عن كيفية عودتها مرة أخرى إلى البلاد، وتحويلها إلى غير محددة الجنسية، فهذا ما يحاول رجال المباحث جمع إجابة عنه، بالتعاون مع الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية".

وأشارت الصحيفة إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغا عن وفاة امرأة في أحد المستشفيات من فئة المقيمين بصورة غير قانونية، ومتزوجة من مواطن، ووفق الإجراءات الروتينية تم نقل الجثمان إلى الطب الشرعي وبأخذ بصمتها، ظهر أنها مصرية الجنسية.

وقال مصدر أمني إنه تم إبلاغ أحد المخافر بالواقعة، وسجلت قضية أحيلت إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية للبحث والتحري، وبالتقصي تبين أن المتوفاة بالفعل مصرية الجنسية، وكانت مقيمة في الكويت على كفالة أحد أقارب زوجها، وغادرت البلاد عام 2000.

وأضاف المصدر أنه مثبت في عقد زواجها من المواطن وشهادات ميلاد أبنائها أنها من "البدون"، وعليه تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للوقوف على مزيد من الملابسات لاستيضاح الحقيقة، مع استدعاء الزوج للتحقيق على ذمة قضية تزوير وإدلاء بمعلومات كاذبة، مشيرا إلى أنه تم تأخير دفن الجثمان إلى حين إبلاغ سفارة مصر.

المصدر: صحيفة "الراي" الكويتية